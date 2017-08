03.09.2016 15:00 Karlsruhe KSC-Verteidiger Thoelke: "Anlaufschwierigkeiten sind ganz normal"

Obwohl drei Bänder im Sprunggelenk angerissen waren und noch immer nicht endgültig verheilt sind – Bjarne Thoelke lief für den Karlsruher SC gegen 1860 München in der Innenverteidigung auf. Und nicht nur das: Der Abwehrspieler agierte gut, gewann die meisten seiner Zweikämpfe, sowohl in der Luft wie auch am Boden. Über seinen Gesundheitszustand, seine Einschätzung des Saisonstarts und das nächste Spiel bei Union Berlin sprach Peter Putzing mit Thoelke.