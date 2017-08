08.11.2016 07:00 Karlsruhe KSC-Torschütze Yamada: "Wir vergeben zu viele gute Gelegenheiten"

Lang war es her, dass Hiroki Yamada einen Treffer für den KSC erzielte. Am 4. März 2016 gelang ihm der Siegtreffer zum 0:1 in Düsseldorf. Seither: Torflaute. In Heidenheim brach der Japaner diesen Bann, erzielte per Kopf das 0:1. Dass es am Ende dennoch für den KSC nicht zu einem Punktgewinn reichte, lag nicht an Yamada. Der 27-Jährige agierte gut, war lauffreudig und engagiert. Mit Yamada sprach Peter Putzing.