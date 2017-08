25.08.2016 07:00 Karlsruhe KSC-Profi Krebs über Saisonstart: "Wir müssen einfach konsequenter sein"

In der zweiten Liga durfte Gaetan Krebs noch nicht in der Startelf ran, brachte es bisher auf magere 18 Minuten Einsatzzeit. Im Pokal, beim 1:2 in München, rutschte der Elsässer in die erste Elf und zeigte prompt eine gute Partie. Der 30-jährige Krebs, der seit 2009 beim Karlsruher SC unter Vertrag steht und der für den Wildparkclub über 150 Bundesligaspiele absolvierte, sprach mit ka-news über das "Rückspiel" gegen München.