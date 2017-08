17.08.2016 07:00 Karlsruhe KSC-Kapitän Orlishausen vor Pokalspiel: "Es fehlt noch etwas Abstimmung"

Schneller als erwartet kehrt Dirk Orlishausen ins Tor des Karlsruher SC zurück. "Orle", der von Trainer Tomas Oral zum Kapitän bestimmt wurde, ersetzt am Samstag beim Pokalspiel gegen 1860 München den am Knie verletzten René Vollath. Brisant: Orlishausen wurde lange und heftig von den "Löwen" umworben, sollte in der Hauptstadt Bayerns die Nummer eins zwischen den Pfosten werden. Mit Orlishausen, der am vergangenen Montag 34 Jahre alt wurde, sprach Peter Putzing.