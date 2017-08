Marc-Patrick Meister, Cheftrainer des Karlsruher SC, wartet mit seiner Elf noch auf den ersten Sieg in der 3. Liga. Anstatt - wie geplant - von Beginn an oben dabei zu sein, belegt der Karlsruher SC einen Platz im unteren Tabellendrittel. Wie schätzt der Coach die Situation ein?

Herr Meister, Ihre Elf hat einen Punkt aus zwei Spielen ergattert. Ist das ein Fehlstart?

Aus zwei Spielen sind sechs Punkte möglich, wir haben davon nur einen bekommen. Im ersten Spiel war der Punkt okay. Aber die Nullausbeute in Haching war bedeutend zu wenig. Ich will aber nicht von einem Fehlstart sprechen, dazu müssen wir die kommenden Partien abwarten, denen ich zuversichtlich entgegenblicke.

Sie haben in der Vorbereitung viel Wert auf die Defensivarbeit gelegt. Jetzt kassierte der KSC in zwei Spielen schon fünf Gegentore.

Ganz klar: Das sind zu viele Gegentore. Es war ein Elfmeter dabei - Tore aus dem Spiel heraus - nach einem Einwurf. Wir sind auf allen Gebieten erwischt worden. Wir haben noch keine defensive Stabilität. Wir müssen eindeutig besser verteidigen. Wir werden weiterhin daran arbeiten. Die Art und Weise, wie wir Tore hinnehmen, ist nicht akzeptabel. Denn wenn man zwei Tore im Schnitt erzielt, muss punktemäßig mehr dabei rauskommen. Zwei Tore im Schnitt zeigen aber auch, dass wir offensiv vieles richtig machen.

Vergangene Saison ließen Sie immer mit einer Dreierkette spielen. In der Vorbereitung bevorzugten Sie die Viererkette, nach der schwachen ersten Halbzeit gegen Osnabrück die Rückkehr zur Dreierkette. Verunsichert das nicht die Spieler?

Das ist der momentanen Situation geschuldet. Der Vergleich mit dem letzten Jahr hinkt zwangsläufig, denn die Mannschaft, die letztes Jahr die Dreierkette spielte, ist nicht mehr da. Wir haben beide Formationen mit unserer neuen Mannschaft trainiert, wir können beides. Es geht auch um taktische Variabilität.

Natürlich binde ich die Jungs mit ein, frage wo sie sich wohler fühlen. Nach der Auftaktpartie war klar, dass sie sich in der Dreierkette wohler fühlen. Das ist ein Entwicklungsprozess. Möglich ist auch eine Viererkette mit Daniel Gordon, der nach seinen Rückenproblemen wieder fit ist. Die Gegentore, die wir bekommen haben, sind völlig unabhängig von der Grundordnung, die wir praktizierten.

Sie erwähnten, dass etliche Spieler nicht mehr da sind. Rächt es sich, dass man mit Stoll, Gordon und Pisot nur drei gelernte Innenverteidiger im Kader hat? Die "Umschulung" von Föhrenbach ist nicht so richtig gelungen.

Föhrenbach hat in Freiburg oft Innenverteidiger gespielt, und zwar in der Dreierkette. Er kann prinzipiell aber beides - außen und innen.

Aber nochmal, ist es nicht zu riskant nur mit drei Innenverteidigern im Kader in die so lange Saison zu gehen?

Wenn die Transferperiode schon vorbei wäre, wäre es riskant. Doch die Spieler, die wir haben, bekommen das besser hin, als sie es in den beiden ersten Partien gezeigt haben. Davon bin ich überzeugt. Ich habe Vertrauen in sie. Wir sind zufrieden mit den Akteuren, die wir haben.

Was muss sich ändern, personell und taktisch, um in Bremen zu gewinnen?

Wir haben alle Möglichkeiten einzugreifen - taktisch wie personell. Alle sind fit. Es wird Veränderungen geben und das wird der Mannschaft gut tun. Veränderungen sowohl in der Startelf wie im Kader. Wir werden versuchen, über diese Änderungen mehr Ballsicherheit in unser Spiel zu bekommen. Wir werden Spieler auf den Platz bringen, die den Ball mehr fordern. Zudem ist Oskar Zawada wieder fit, er ist ein Thema.

Nennen Sie weitere Namen? Ist Daniel Gordon auch ein Kandidat?

Der Einsatz von Daniel ist sicher eine Option. Ich habe Bremen in Würzburg beobachtet. Auch aufgrund dieser Erkenntnisse mache ich mir Gedanken. Was die Ergebnisse dieses Nachdenkens sind, behalte ich zunächst für mich.

Die Fragen stellte Peter Putzing.