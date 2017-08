16.08.2016 14:30 Karlsruhe/Bern Ex-KSC-Profi Lars Stindl im Interview: "Von Eggi und Franz habe ich viel gelernt!"

Lars Stindl gilt als der beste Allrounder in der Bundesliga. In der vergangenen Saison spielte der 27-Jährige meist in der Sturmspitze. Doch der tolle Techniker kam zudem im rechten und zentralen Mittelfeld zum Einsatz. Auch von der Sechserposition aus dirigierte er hin und wieder erfolgreich das Spiel der Borussen. Sieben Treffer in 30 Spielen hat er erzielt, zudem elf Tore vorbereitet. Daher, aber vor allem wegen seines bodenständigen Charakters wurde Stindl zum Nachfolger von Granit Xhaka als Kapitän von Borussia Mönchengladbach bestimmt. Von Xhaka, aber auch vom Ex-Nationalspieler der Schweiz, Mario Eggimann mit dem er sechs Jahre zusammen spielte und zu dem er noch Kontakt hat, habe er einiges lernen können. Peter Putzing sprach vor dem Champions League Qualifikationsspiel der Gladbacher bei Young Boys Bern mit Stindl.