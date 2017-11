vor 54 Minuten Karlsruhe KSC-Torjäger Schleusener: "Nächstes Heimspiel wird kein Selbstläufer"

Beim 3:0-Sieg in Rostock gelang ihm zum zweiten Mal in dieser Saison ein Doppelpack. Damit war er der Hauptverantwortliche für den ersten KSC Auswärtssieg in dieser Spielrunde: Fabian Schleusener. Der 26-Jährige entwickelt sich immer mehr zum KSC Top-Torjäger. Peter Putzing hat mit ihm gesprochen.