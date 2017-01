Weiterer Neuzugang: KSC holt Benedikt Gimber in den Wildpark

Wie der Karlsruher SC ka-news bestätigt hat, gibt es weitere Verstärkung im Wildpark: Benedikt Gimber wird bis 30. Juni 2018 vom SV Sandhausen ausgeliehen.

"Es war ein sehr zähes Ringen", erklärt KSC-Coach Mirko Slomka. Man habe sich sehr zeitintensiv um den Spieler bemüht. "Er ist ein Innenverteidiger, der auch links in der Abwehrkette spielen kann", so Slomka am Montag.

Der 1,85 Meter große Innenverteidiger spielt derzeit auf Leihbasis beim SV Sandhausen. Sein Vertrag beim TSG Hoffenheim läuft noch bis 2019.

Aktualisierung, 12 Uhr:

In einer Pressemeldung bestätigt der KSC den Transfer nun offiziell. "Benedikt kann sowohl als Innenverteidiger als auch auf der linken Außenbahn in der Viererkette verteidigen", äußerte sich KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer nach der Vertragsunterzeichnung. "Er ist ein talentierter und körperlich robuster Spieler, der alles mitbringt, um uns zu verstärken."

"Mein Ziel ist es, Spielpraxis und Einsatzzeiten zu bekommen. Ich möchte beim KSC den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen", erklärte Gimber nach der Vertragsunterzeichnung. "Ich freue mich auf den KSC und will dabei mithelfen, die Ziele des Vereins zu erreichen." Benedikt Gimber ist aktueller Kapitän der deutschen U20-Nationalmannschaft.