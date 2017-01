Nur noch wenige Tage hat das Transferfenster geöffnet. Beim Karlsruher SC ist man noch fieberhaft auf der Suche nach Verstärkung. Immer wieder wehen Namen durch den Wildpark. Bislang blieb es allerdings dabei, Verpflichtungen lassen auf sich warten.

Zuletzt kochte das Gerücht hoch, dass die Blau-Weißen am dänischen Innenverteidiger Daniel Höegh interessiert seien. Der 26-Jährige spielt seit 2015 beim FC Basel und besitzt dort einen Vertrag bis 2019. KSC-Manager Oliver Kreuzer soll sich am Rande des Trainingslagers in Spanien mit dem Abwehrmann getroffen haben. Es schien, als könne eine Lücke im Kader geschlossen werden. Doch - alle Gedankenspiele futsch. Wie die "Badische Neusten Nachrichten" am Donnertag berichten, hat sich ein Wechsel zerschlagen.

Dagegen wird nun ein Akteur aus Wolfsburg ins Rennen geworfen. Demnach sollen die Badener nun Polens U-20-Nationalspieler Oscar Zawada jagen. Dieser spielt zuletzt im Regionalliga-Kader des VfL und könnte eine Alternative im dünn besetzten Sturm des KSC sein.

Blieben noch die erwähnte Baustelle in der Defensive sowie eine gesuchte Ergänzung im Mittelfeld. Kreuzer hat also noch viel Arbeit bis Dienstag, 18 Uhr.