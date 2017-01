Der Countdown läuft: Nur noch wenige Stunden ist das Transferfenster der Bundesliga geöffnet. Auch wenn der Karlsruher SC schon ordentlich tätig war, stehen weiterhin noch Namen im Raum, die bald im Kader des KSC sein könnten.

Am Donnerstag markierte der 19-jährige Stürmer Oskar Zawad a den ersten Neuzugang im Winter. Nach dem Wochenende dann der nächste neue Name auf der Kader-Liste des KSC: Auf Leihbasis wird der 19-jährige Offensivmann Fabian Reese bis zum Saisonende das Trikot der Karlsruher tragen. Ebenfalls auf Leihbasis verkündeten die Badner am Montag zudem, dass der 19-jährige Innenverteidiger Benedikt Gimber bis zum 30. Juni 2018 im Blau-Weißen-Trikot spielen wird.

Kurz vor dem Ende der Transferperiode dann der nächste Doppelschlag: Der türkische U17-Nationalspieler Malik Kaarahmet soll ebenfalls die Mannschaft unterstützen. Lange im Gespräch und nun offenbar in trockenen Tüchern ist die Rückkehr von Jonas Meffert (22) zum KSC. Auf Leihbasis kommt er aus dem südbadischen Freiburg ins nordbadische Karlsruhe.

Kommt ein Spieler aus der Ersten Liga?

Glaubt man den Gerüchten, ist der Meffert-Transfer noch nicht das Ende der Liste der Neuzugänge. So soll unter anderem der 24-jährige Stefan Mugosa noch im Gespräch sein. Seine Berater hatten gegenüber der "tz" bestätigt, dass der 1860-Stürmer verliehen werden soll. Das Ziel soll laut den "Badischen Neusten Nachrichten" der Karlsruher SC sein.

Auch ein Spieler aus der Ersten Bundesliga könnte bald in Karlsruhe spielen: Alexander Baumjohann kam bei der Hertha aus Berlin in dieser Saison zu keinem Einsatz und will gehen. Wie die "B.Z." erfahren haben will, soll der 30-jährige offensive Mittelfeldspieler mit Nürnberg und Karlsruhe liebäugeln. Berichten der "Bild" zufolge, sei aber Nürnberg bereits aus dem Rennen.

Viel Zeit bleibt dem KSC nicht mehr, um 18 Uhr müssen die Verträge klar sein.