Der Kader des Karlsruher SC nimmt Form an. Nach der Verpflichtung von David Pisot ist es so gut wie sicher: Der KSC hat wohl auch bei der Jagd auf Marvin Wanitzek die Nase vorn. Noch in dieser Woche wollen die Badener die Verpflichtung des offensiven, zentralen Mittelfeldspielers in trockenen Tüchern haben.

Die Verhandlungen zwischen KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer, Wanitzek und dessen Berater Murat Lokurlu sind sehr weit fortgeschritten. Der langfristige Kontrakt soll schnellstmöglich unterschrieben werden. Kommt der Deutsch-Pole, dann wäre er - nach Torhüter Benjamin Uphoff – der zweite Akteur, den die Karlsruher vom Regionalligateam des VfB Stuttgart in den Wildpark locken.

Ablösefrei zum KSC

Der 24 Jahre alte Wanitzek soll auch eine Anfrage aus der zweiten Liga vorliegen haben, sich aber für den KSC entschieden haben. Zum einen aus sportlich perspektivischen Gründen. Ein anderer, mindestens so wichtiger Grund pro KSC: Das private Umfeld von Wanitzek. Der technisch starke, 1,79 Meter große Mittelfeldakteur ist im badischen Bruchsal geboren. Wie auch der aktuelle KSC-Cheftrainer Marc-Patrick Meister. Daher kennt der KSC-Coach seit langem - Wanitzeks Vater. Auch über diese Schiene wurde intensiv daran gearbeitet, dass Wanitzek nach vier Jahren beim VfB den Weg zurück aus dem Schwabenland ins heimische Baden beschreitet. Wanitzeks Vertrag beim VfB Stuttgart II läuft Ende Juni aus. Er kann daher ablösefrei zum KSC wechseln – das wiederum soll sein Gehalt beim in eine ordentliche Höhe gebracht haben.

Erfahrungen in vier Vereinen gesammelt

In der vergangenen Saison kam der Rechtsfuß auf 16 Einsätze in der Regionalliga Süd, dabei erzielte er vier Tore und bereitete acht Treffer vor. Seine Karriere begann er beim FV Ubstadt, danach kam der Wechsel in die U 17von Hoffenheim, ehe es über Astoria Walldorf zum VfB Stuttgart II ging. Der schnelle Mittelfeldspieler gilt als guter Standardschütze. Und einen Akteur mit diesen Fähigkeiten hat der KSC im Moment nicht im Kader.

Insgesamt spielte Wanitzek mit dem VfB II auch 80 Mal in Liga drei. Dabei traf er elf Mal ins gegnerische Netz und gab zu elf Treffern die Vorlagen. Beim VfB Stuttgart wurde er einmal in der ersten Liga eingesetzt – vier Minuten. Das war am 14. Spieltag der Saison 2015 / 2016 beim 4:1 Sieg des VfB über Borussia Dortmund. Mehr Erfahrung in Liga eins oder zwei hat er nicht.

Florian Kath kehrt nicht zum KSC zurück

Ein anderer dagegen ist "Neuzugang-Fischer" Oliver Kreuzer vom Haken gesprungen: Florian Kath. Der 22 Jahre alte Stürmer - geborener Badener - war vergangene Saison vom SC Freiburg an Magdeburg ausgeliehen. Die Magdeburger hätten ihn gerne behalten, aber Florian Kath möchte keine weitere Saison in Liga drei auflaufen. Daher auch die Absage an den Drittligisten Karlsruher SC.

Kath kehrt entweder zum SC in den Breisgau zurück, oder wechselt zu einem Zweitligisten. Für Magdeburg kam der Linksfuß auf 19 Einsätze, erzielte dabei drei Tore und bereitet zwei vor. Beim SC Freiburg kann Kath in der ersten und zweiten Liga fünf Einsätze vorweisen.