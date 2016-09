Anzeige

Der erst 21 Jahre alte Florian Kamberi kommt vom Schweizer Topclub Grasshopper Zürich zum KSC. Kamberi wird zunächst von "GC" für ein Jahr ausgeliehen. Der Schweizer U21-Nationalspieler soll die Torflaute der Badener beenden. Die bittere bisherige badische Bilanz: Ein Treffer in drei Ligaspielen.

Kamberi ist ein Modellathlet. Der "eidgenössische Sturmtank" ist 1,89 Meter groß, 86 Kilogramm schwer. Ein Vorteil: Der schweizerisch-kosovarische Blondschopf hat Spielpraxis, kam in dieser Saison für "GC" schon in fünf Pflichtspielen zum Einsatz.

Daher schwärmen die KSC-Verantwortlichen vom Schweizer Juwel. "Er ist fußballerisch sehr gut, beweglich, körperlich stark. Er hat in der obersten Schweizer Fußballliga bewiesen, was er kann", so Sportdirektor Jens Todt. In Nachwuchsteam von "GC" hatte Kamberi eine tolle Torquote: 31 Spiele - 20 Treffer. In der obersten Liga der Eidgenossen brachte es der junge Angreifer schon auf 32 Einsätze und drei Treffer. "Ich freue mich immer über Herausforderungen – und der KSC ist eine!"

Aktualisierung, 9.10 Uhr

Die Verhandlungen zogen sich laut ka-news-Informationen deshalb in die Länge, weil Grasshoppers Zürich Kamberi (Marktwert eine Million Euro), der dort noch bis 2019 unter Vertrag ist, erst nicht ziehen lassen wollte, obwohl dieser in der Stammformation der Grasshoppers nur wenig Einsatzzeiten erhielt.

Kamberi kommt auf Leihbasis für ein Jahr in den Wildpark. Danach hat sich der KSC eine Kaufoption für den 1,89m großen Stoßstürmer gesichert, der dem Angriffsspiel des KSC mehr Wucht verleihen soll.