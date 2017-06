Wie die Bild-Zeitung aktuell berichtet, holt der Karlsruher SC die zweite Sturmgranate! Nach Dominik Stroh-Engel wollen die Badener wohl Anton "Toni" Fink verpflichten.

Der Angreifer will weg aus Chemnitz - in Richtung Karlsruhe, wo der gebürtige Bayer schon von Juli 2009 bis Januar 2011 spielte. Fink zieht es auch in den Wildpark, weil seine Ehefrau Jasmin aus Karlsruhe stammt.

Während seiner Zeit beim KSC war der flinke Stürmer nicht all zu erfolgreich, wurde aber in Chemnitz in der dritten Liga zum Torjäger. Für den KSC kam er 55 Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz. Dabei erzielte er elf Tore. Für Chemnitz traf er in 210 Drittligapartien 102 Mal ins gegnerische Netz.

Insgesamt markierte Fink 113 Tore in der 3. Liga. Damit ist Anton Fink alleiniger Drittliga-Rekordtorschütze. Da KSC-Neuzugang Dominik Stroh-Engel mit 27 Saisontreffern den Torrekord in einer Spielrunde in der 3. Liga hält, könnte das Duo Fink / Stroh-Engel zur Torfabrik der 3. Liga werden.

Einen Haken hat die ganze Sache noch: Fink, der in ein paar Wochen 30 Jahre alt wird und im übrigen auch von den Bayern Amateuren umworben ist, steht in Chemnitz bis 2018 unter Vertrag und kostet somit Ablöse. Und ob die klamme KSC-Kasse einen Betrag in sechsstelliger Höhe als Ablöse hergibt, bleibt abzuwarten.