Das Trainer-Karussell dreht sich weiter beim Karlsruher SC: Nach dem Aus für Marc-Patrick Meister ist Sportdirektor Oliver Kreuzer auf der Suche nach einem Nachfolger. Wer könnte es werden? Wir wollen von Ihnen wissen: Wen würden Sie sich als Favoriten wünschen? Das Ergebnis ist recht eindeutig.

Am vergangenen Wochenende hat der Karlsruher SC seinen bisherigen Coach Marc-Patrick Meister freigestellt. Bislang hält sich der KSC in der Trainerfrage noch bedeckt. Nach ka-news-Informationen hat Manager Kreuzer bereits eine Prioritätenliste erstellt. Gerüchteweise werden Alois Schwartz, die ehemaligen KSC-Spieler Dirk Schuster und Jo Zinnbauer, Bernd Hollerbach sowie Ex-Trainer Markus Kauczinski als Nachfolger gehandelt. Und wen wünschen Sie sich als neuen KSC-Trainer? Das wollten wir in einer nicht repräsentativen Umfrage wissen.

Drei Kandidaten hoch in der Umfrage-Gunst

Bei insgesamt 6.186 Stimmen haben die Umfrage-Teilnehmer einen Favoriten: Ex-KSC-Spieler Dirk Schuster. Er hat mit 40,04 Prozent die meisten Stimmen erhalten. Dahinter auf Platz zwei landet ein alter Bekannter: Markus Kauczinksi, der die KSC-Mannschaft bis 2016 trainierte. Er erhält 21,60 Stimmen in unserer Umfrage. Der dritte Platz geht an KSC-Kulttrainer Winni Schäfer mit 10,43 Prozent.

Peter Neururer erhält bei unserem Ranking Zustimmung von 4,43 Prozent der Umfrage-Teilnehmer und sichert sich so den vierten Platz. "Ede" Becker landet mit 4,03 Prozent der Stimmen auf dem fünften Platz. Weitere Trainer haben in diesem Ranking weniger Stimmen erhalten: Der ehemalige Spieler Alois Schwartz findet Zustimmung bei 2,80 Prozent der Befragten. Bundesliga-Trainer Bruno Labbadia bringt es auf 2,75 Prozent. Dahinter: Markus Weinzierl (2,75 Prozent), Zlatan Bajramovic (1,75 Prozent), Bernd Hollerbach (1,71 Prozent) und Armin Veh (1,54 Prozent)

Die Kandidaten Josef "Joe" Zinnbauer (0,95 Prozent) Gertjan Verbeek (0,92 Prozent), Kosta Runjaic (0,45 Prozent), Stefan Ruthenbeck (0,45 Prozent) und Tayfun Korkut (0,42 Prozent) haben die wenigsten Stimmen in unserer nicht repräsentativen Umfrage erhalten. 2,85 Prozent der Teilnehmer hatten zu dieser Frage keine Meinung.