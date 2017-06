Der Karlsruher SC sucht einen erfahrenen Innenverteidiger. Die Gerüchte, Daniel Gordon könnte in den Wildpark zurückkehren, werden immer lauter. Nach ka-news-Informationen ist eine Rückkehr nicht nur wahrscheinlich, sondern sicher.

KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer mauert in dieser Personalie mächtig. Eine offizielle Bestätigung der Verpflichtung von Gordon wollte er nicht geben. Auch Gordon selbst war für ein Statement bislang nicht zu erreichen. Wie ka-news erfuhr, soll allerdings bereits am Wochenende ein Vertrag mit einer Laufzeit bis 2019 plus möglicher beruflicher Perspektiven nach Karriereende unterschrieben werden.

Möglich ist, dass Gordon, dessen Vater einst in der Jugend von Borussia Dortmund die späteren Topstars Mario Götze und Marco Reus trainierte, später einmal in die Jugendarbeit des KSC integriert wird. Nach Informationen von ka-news gibt Sandhausen Gordon, der im Hardtwald noch einen Kontrakt bis 2018 hat, für den KSC frei. Über die Konditionen vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.

Der SVS hatte vor zwei Tagen Marcel Seegert von Regionalligist Waldhof Mannheim verpflichtet. Der 23-jährige soll die Kaderposition von Gordon übernehmen. Sandhausens Trainer Kenan Kocak kennt Seegert noch aus seiner Zeit als Chefcoach der Waldhöfer und traut ihm in Zukunft wohl mehr zu als Gordon, der immerhin schon 32 Jahre alt ist.

Der 194 Zentimeter-Riese, der für die Nationalelf Jamaikas spielte, stand beim KSC schon von 2012 bis 2016 unter Vertrag. Auch nach seinem Wechsel nach Sandhausen lebte er weiterhin mit seiner Familie in Karlsruhe, hat regelmäßig Kontakt zu den Ex-Kollegen beim KSC - alles Gründe, die eine Rückkehr in den Wildpark sehr wahrscheinlich machen.