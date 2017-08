Es könnte durchaus sein, dass Manuel Stiefler vom SV Sandhausen zum Karlsruher SC wechselt. Nach Informationen von ka-news bemühen sich die Karlsruher um den Mittelfeldspieler, haben bereits zum nordbadischen Nachbarn Kontakt aufgenommen, um Stiefler noch vor Ende der Transferperiode in den Wildpark zu holen.

Am 31. August, exakt um 18 Uhr, schließt das Transferfenster in Deutschland. Beim KSC will man die restliche Zeit nutzen, um Verstärkungen für den teuren, aber wenig erfolgreichen Drittligakader zu verpflichten. Neu-Trainer Alois Schwarz hat wohl vor seiner Vertragsunterschrift im Wildpark eine Zusage seitens der KSC-Bosse ausgehandelt, dass er neue Spieler verpflichten darf. Einer soll Manuel Stiefler vom SV Sandhausen sein. "Jeder Trainer hat Wünsche. Wenn sich etwas ergibt, gut", sagte Schwartz - ohne konkret zu werden.

Aber Schwartz weiß ganz genau, was dem KSC-Kader fehlt. Die Blau-Weißen suchen einen schnellen Innenverteidiger und einen offensiven Mittelfeldspieler. Beide Spielertypen sind nicht im Kader.

Manuel Stiefler erfüllt ein erstelltes Anforderungsprofil, ist ein offensiver Mittelfeldspieler mit Fähigkeiten in Sachen Kreativität. Er spielt seit Juni 2013 für den Zweitligisten SV Sandhausen. In Liga drei absolvierte er 84 Spiele, dabei erzielte Stiefler 13 Tore und bereitete zwölf vor. Eine Klasse höher brachte er es auf 64 Einsätze. In diesen Spielen traf er drei Mal ins gegnerische Netz und gab die Vorlagen zu fünf Toren.

Ersatz für Marvin Mehlem?

Der 29-Jährige ist vielseitig einsetzbar. Er kann im Mittelfeld auf allen offensiv ausgerichteten Positionen spielen, auch auf der zentralen – eben der beim KSC, nach dem Verkauf von Marvin Mehlem, verwaisten Zehnerposition. Für diese Position steht nicht ein drittligatauglicher Akteur im KSC-Kader. Mit Stiefler hätte Neu-Trainer Schwartz taktisch mehr Möglichkeiten, könnte auch das von ihm bevorzugte 4-2-3-1 System spielen lassen.

Stiefler hat in Sandhausen Vertrag bis 2018, aber da er zuletzt nicht einmal mehr im Kader stand, werden die Nordbadener grundsätzlich einem Wechsel wohl nicht im Wege stehen, werden sicher etliches an Ablöse fordern.

"Mentalität kann Qualität schlagen!"

Für den Wechsel des gebürtigen Franken zum KSC spricht einiges: Er gilt als einer der Lieblingsspieler des neuen KSC-Trainers Alois Schwartz. Manuel Stieflers Aufstieg nicht nur zum Stammspieler sondern zum Leistungsträger in der Zweiten Liga ist eng mit Alois Schwartz verbunden. Im April 2015 setzte ihn ein Kreuzbandriss außer Gefecht. Beim Comeback Anfang 2016 riss das Band erneut. Dennoch kämpfte sich Stiefler wieder heran, kam in der vergangenen Runde noch auf acht Einsätze. Auch daher wurde sein Vertrag um ein Jahr verlängert.

Manuel Stiefler ist nicht nur ein guter Fußballer, er ist auch eine Persönlichkeit. Einer, der immer alles gibt. Ein "Mentalitäts-Spieler", wie sie Alois Schwartz mag. Schwartz erklärt immer und immer wieder: "Mentalität kann Qualität schlagen!" Die Entscheidung über den "Mentalitäts-Spieler" muss heute fallen.