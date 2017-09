Vergangene Woche wurden Gerüchte laut, dass Manuel Stiefler vom SV Sandhausen zum Karlsruher SC wechseln könnte. Dieser Transfer ist allerdings geplatzt. Jetzt könnte der neue Coach Alois Schwartz aber einen anderen Kandidaten im Blick haben.

Der Transfer von Manuel Stiefler von Sandhausen zum KSC hat nicht geklappt. Das lag wohl hauptsächlich an den klammen Kassen der Blau-Weißen. Der neue Cheftrainer im Wildpark, Alois Schwartz, bestätigt das KSC-Interesse am 29-Jährigen, der einst unter ihm beim SV Sandhausen Stammspieler in der zweiten Liga war.

"Wir haben mit Manuel und über Manuel gesprochen. Ich kenne ihn, es hätte ihm gut getan, wieder zu spielen. Er hätte uns gut zu Gesicht gestanden – das ist kein Geheimnis", so Schwartz. Gut möglich, dass sich der KSC in der Winterpause erneut um Stiefler bemüht. Jetzt könnte der neue Chefcoach einen anderen Ex-Spieler im Visier haben.

Könnte Thiede in den Wildpark kommen?

Der Name Marco Thiede geistert als weiterer Neuzugang durch den Wildpark. Der 25 Jähre alte, offensiv vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler ist im Moment ohne Vertrag und könnte sofort zum KSC wechseln. In der 2. Bundesliga brachte es der in Augsburg geborene Thiede bisher auf 74 Einsätze, erzielte dabei einen Treffer und bereitete vier Tore vor.

Da Schwartz ihn kennt und schätzt, wäre das eine nachvollziehbare Verpflichtung. Schwartz bestätigt und verneint nichts – ist aber gut informiert. "Es stimmt – Marco ist frei und vertragslos", sagt Schwartz und ergänzt: "Aber unabhängig von dieser Personalie gilt: Wir warten noch ab, wie sich die Mannschaft entwickelt. Ich gebe jedem die Möglichkeit sich zu zeigen. Eine Verstärkung für die Innenverteidigung war nötig, damit wir ordentlich aufgestellt sind, wenn da einer wegbricht. Ob wir darüber hinaus noch einen dazuholen, das bespreche ich mit Oliver Kreuzer."

Der Artikel wurde nachträglich bearbeitet.