Nach dem Abstieg aus der zweiten Liga musste sich der Karlsruher SC von so manchem Spieler trennen. Nicht jeder Akteur hatte Arbeitspapiere für die 3. Liga. Einer von ihnen: Yann Rolim. Jetzt hat der Ex-KSC-Spieler einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der Brasilianer Yann Rolim steht seit Ende vergangener Woche beim dänischen Club Aalborg BK unter Vertrag. Der offensive Mittelfeldspieler soll beim Club der dänischen Superliga das spielerische Element fördern. Die Dänen brachten es in der laufenden Spielrunde in vier Partien nur auf zwei Unentschieden. Rolim kam am vergangenen Spieltag beim 0:0 in Odense gegen "Boldklub", das Rang vier in der Tabelle belegt, zu seinem ersten Einsatz.Der 22-Jährige wurde nach 71 Minuten eingewechselt.

Für den KSC kam der Techniker, der vom FSV Frankfurt in den Wildpark wechselte, in 21. Begegnungen zum Einsatz, erzielte einen Treffer. Da er Nicht-EU-Ausländer ist, durfte Rolim nicht für den KSC in der dritten Liga spielen.