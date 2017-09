Der Start in die Saison verpatzt, das Saisonziel Wiederaufstieg in Gefahr. Der Karlsruher SC sah sich zum Handeln gezwungen und trennte sich - wieder einmal - vom Trainer. ka-news hat einen Blick auf die Trainerfluktation der letzten Monate im Wildpark geworfen.

Markus Kauczinski (1558 Tage)

Er stand für Konstanz beim KSC: Markus Kauczinski (47), der vor seinem Engagement als Cheftrainer bereits mehrfach als Interimslösung ausgeholfen hatte. Von März 2012 bis Juni 2016 war er über vier Jahre als Cheftrainer für den Karlsruher SC verantwortlich. Er stieg mit dem Verein durch die Relegation in die Dritte Liga ab, führte das Team ein Jahr später als souveräner Drittliga-Meister zurück in die Zweite Liga und erreichte 2015 sogar die Relegation zur Fußball-Bundesliga.

Dort verlor man das Rückspiel im Wildpark unglücklich gegen den Hamburger SV und verpasste so den Aufstieg. Zum Ende der Saison 2015/2016 verließ Kauczinski nach vier Jahren, drei Monaten und fünf Tagen den KSC in Richtung Bundesliga. Dort übernahm er zur Saison 2016/2017 den Cheftrainer-Posten beim FC Ingolstadt. Kauczinskis Wechsel, der Beginn eines munteren Trainer-Roulette im Wildpark:

Tomas Oral (157 Tage)

Tomas Oral war der Mann, der das Erbe von Markus Kauczinski fortsetzen sollte. Doch nach nur einem knappen halben Jahr beendete der Karlsruher SC am 4. Dezember die Zusammenarbeit mit dem 44-jährigen. Die Oral-Entlassung gehörte zu den ersten Amtshandlungen vom neuen, alten KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer.

Dieser hatte erst am 1. Dezember seinen Posten als Sportchef angetreten, schon musste er Oral die Tür zeigen. Fünf Monate und 4 Tage hielt die Verbindung zwischen Oral und dem KSC. 14 Punkte die Oral bis zu seiner Entlassung holte, waren zu wenig für die Ansprüche der Blau-Weißen. Eine 1:2-Niederlage gegen Greuther Fürth am 15. Spieltag besiegelte Orals Aus. Unter seiner Verantwortung konnte die Mannschaft nur zwei Spiele gewinnen und stand auf Relegationsplatz 16 . Den Klassenerhalt, den Oral in den Jahren zuvor mit seinen Teams schaffte, trauten ihm die Verantwortlichen beim KSC nicht zu.

Lukas Kwasniok (17 Tage)

Die letzten beiden Spiele bis zur Winterpause betreute U19-Coach Lukas Kwasniok (36) die Mannschaft interimsweise. Womöglich versprachen sich die KSC-Verantwortlichen mit Kwasniok eine ähnliche Erfolgslösung wie einst mit Markus Kauczinski aus dem Hut zu zaubern.

Doch auch unter der Leitung von Kwasniok waren die Resultate nicht überzeugend. Zwar blieb Kwasniok während seiner kurzen Amtszeit ungeschlagen, allerdings gelang dem KSC auch kein eigener Treffer. Beide Spiele, gegen Dresden und zu Hause gegen Braunschweig endeten 0:0. Immerhin verbesserte sich der KSC unter Kwasniok um einen Platz und kletterte in der Tabelle von Platz 16 auf Platz 15. Mit dem Ende der Hinrunde kehrte Kwasniok als Trainer zu den A-Junioren zurück.

Mirko Slomka (104 Tage)

Nach der Enttäuschung mit Thomas Oral, zauberte Sportdirektor Oliver Kreuzer einen echten "Kracher" aus dem Ärmel. Mirko Slomka (49) wurde am 22. Dezember im Wildpark vorgestellt und sollte den Karlsruher SC in der Wintervorbereitung zurück in die Erfolgsspur führen. Slomka schaffte es als Trainer mit Schalke 04 und Hannover 96 in den Europacup. KSC-Sportdirektor Kreuzer arbeitete mit Slomka bereits 2014 zusammen beim Hamburger SV.

Seine Trainer-Premiere für den KSC feierte Slomka am 18. Spieltag mit einem 3:2-Erfolg über Arminia Bielefeld. Es folgte ein 1:1-Unentschieden gegen Bochum und eine 2:1-Pleite in München bei 1860. In insgesamt zehn Spielen konnte Slomka nur zweimal gewinnen und kassierte sechs Niederlagen. Der KSC war unter Slomka von Platz 15 auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Drei Monate und zwei Wochen nach seiner Vorstellung musste der mit viel Vorschusslorbeeren verpflichtete Slomka seinen Hut nehmen.

Marc Patrick Meister (138 Tage)

Auf Slomka folgte Marc-Patrick Meister. Der bisherige Coach der U17-Mannschaft des KSC sollte das Ruder rumreißen und den Verein noch vor dem drohenden Abstieg retten. Der 37-jährige Bruchsaler übernahm die Profimannschaft am 5. April 2017 mit 22 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz der 2. Liga. Zu diesem Zeitpunkt hatte man bereits zehn Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz und acht Punkte auf einen den Relegationsplatz.

Am 28. Spieltag saß er im Derby beim VfB Stuttgart zum erstmals auf der Trainerbank und unterlag mit 2:0. Auch das darauf folgende Heimspiel gegen Heidenheim (0:1) ging verloren, genau wie die beiden Derbys am 30. Spieltag gegen Sandhausen (0:4) und eine Woche später zu Hause gegen den 1. FC Kaiserslautern (1:2). Der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte in die Dritte Liga war somit schon drei Spieltage vor Saisonende besiegelt. Am Ende konnte Marc-Patrick Meister nur einen Sieg in sieben Spielen als Zweitliga-Trainer einfahren.

Dennoch entschieden sich die Verantwortlichen um Sportdirektor Oliver Kreuzer mit Meister in der Dritten Liga weiter zu arbeiten und verlängerten sogar seinen Vertrag bis 2019. Doch statt wie erhofft von Beginn an um den anvisierten Wiederaufstieg in Liga Drei mit zuspielen, setzte sich Meisters Negativserie fort: Nur ein Sieg (2:1 gegen Wiesbaden) aus den ersten fünf Spielen waren zu wenig und brachten dem ehemaligen Junioren-Coach am 20. August die Entlassungspapiere ein. Meister, dessen Karriere als Jugendtrainer beim HSV und Borussia Dortmund begann, war insgesamt vier Monate, zwei Wochen und zwei Tage als Chef-Trainer für die Profimannschaft des KSC tätig.

Löw und Kuntz arbeiten heute erfolgreich beim DFB

Das der Karlsruher SC für Trainer auch ein Karrieresprungbrett sein kann, beweisen Joachim Löw (57) und Stefan Kuntz (54). Beide arbeiten heute erfolgreich als Trainer beim Deutschen Fußball Bund (DFB). Löw arbeitete zwischen Oktober 1999 und April 2000 als Trainer im Wildpark.

Seit mittlerweile 11 Jahren arbeitet Löw erfolgreich als Bundestrainer der Deutschen Nationalmannschaft. Er ist der erfolgreichste Bundestrainer der Geschichte. Außerdem gewann er mit der Nationalmannschaft 2014 den WM-Titel und führte diesen Sommer eine Nationalelf mit vielen Spielern aus der zweiten Reihe zum Gewinn des Confed-Cups.

Stefan Kuntz war ebenfalls zum Anfang des neuen Jahrtausends als Trainer beim KSC verantwortlich. Zwischen Juli 2000 und September 2002 saß der Europameister über zwei Jahre auf der Trainerbank des KSC, der damals in die drittklassige Regionalliga abgestiegen war.

Mit Kuntz gelang der angestrebte Wiederaufstieg. Nach nur zwei Punkten aus den ersten sechs Spielen der Saison 2002/03 wurde Kuntz am 25. September 2002 entlassen. Nach einer längeren Pause im Trainergeschäft, betreut Stefan Kuntz seit 2016 als Bundestrainer die deutsche U21-Nationalmannschaft und führte sie im Sommer zum Gewinn der Europameisterschaft.

Und nach dem KSC?

Für Kauczinski lief es bei seiner neuen Station ähnlich schlecht wie für seinen Nachfolger beim KSC, Tomas Oral. Kauczinski wurde beim damaligen Bundesligisten Ingolstadt, rund einen Monat vor Oral, im November entlassen und ist seither ohne neuen Verein. Auch Oral, Slomka und Meister sind im Moment (noch) ohne Trainerjob. Ob sich den "Verflossenen" des KSC ähnliche Karrierechancen öffnen wie Joachim Löw, Stefan Kuntz oder Kult-Trainer Winfried Schäfer (nahm als Nationaltrainer mit Kamerun an der WM 2002 teil) bleibt abzuwarten.

Schwartz ist Kreuzers sechster Trainer

Alois Schwartz ist Trainer Nummer sechs den Oliver Kreuzer als Sportdirektor für den KSC verpflichtet hat. Kreuzer, der am 1. Dezember vergangenen Jahres als Sportdirektor zum KSC zurückgekehrt war, hatte bereits während seiner ersten Amtszeit zwischen 2011 und 2013 drei verschiedene Trainer in den Wildpark geholt.

Nachdem Rainer Scharinger und Jörn Andersen damals beide nach wenigen Monaten wieder gehen mussten, verpflichtete Kreuzer mit Junioren-Trainer Markus Kauczinski die lang ersehnte Dauerlösung. Vielleicht heißt es für Kreuzer und den KSC mit der Verpflichtung von Alois Schwartz auch dieses mal wieder: Aller guten Dinge sind drei.