vor 10 Stunden Karlsruhe KSC im Klassenkampf: Wackelt Slomkas Trainerstuhl?

Der Karlsruher SC ist auf Talfahrt. Inzwischen belegen die Badener in Liga zwei den letzten Rang. In dieser Situation gerät auch Trainer Mirko Slomka in die Kritik, dessen Bilanz in Karlsruhe eher bescheiden aussieht. In der Gerüchteküche brodelt es gewaltig: Sportdirektor Kreuzer soll Kontakte zu weiteren Trainern suchen.