15.12.2016 17:25 Karlsruhe Hoffnung geplatzt: Dirk Schuster sagt dem KSC ab!

So schnell kann eine Hoffnung platzen! Noch heute am Donnerstagmorgen hatten die Bosse des Karlsruher SC (KSC) große Hoffnung, einen Nachfolger für Tomas Oral (43) als Cheftrainer gefunden zu haben. Doch wie ka-news nun weiß, wird Dirk Schuster voerst nicht in den Wildpark kommen.