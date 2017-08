Offenbar steht ein neuer Abschied beim Karlsruher SC an. Im Gespräch mit ka-news bestätigte Ylli Sallahi, dass er die Blau-Weißen verlassen wird- und das trotz seines laufenden Vertrags.

"Es deutet viel daraufhin, dass wir den Vertrag in den nächsten Tagen auflösen werden", so der ehemalige U21-Nationalspieler Österreichs gegenüber ka-news. Für welchen Club Sallahi zukünftig spielen wird, ist noch nicht endgültig geklärt. "Es war noch nicht das Richtige dabei. Aber es ist einiges in der Schwebe." Mehr will der Spieler allerdings nicht sagen. Sallahi steht beim KSC seit 2015 unter Vertrag.