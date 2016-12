Der Karlsruher SC befindet sich seit Sonntag offiziell auf Trainersuche für Tomas Oral. Bis zur Winterpause wird Interims- und U19-Coach Lukas Kwasniok die blau-weißen Profis trainieren. Und dann? Wir haben uns mal in der Fußball-Welt nach potentiellen Kandidaten umgeschaut und kräftig in den Töpfen der Gerüchteküche gerührt.

Wie wäre es denn beispielsweise mit Franco Foda? Der 50-Jährige ist seit 2015 beim österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz. Foda ist gebürtiger Mainzer und verbrachte beim 1. FSV seine ersten Karriere-Jahre bevor er unter anderem für den 1. FC Kaiserslautern, Arminia Bielefeld, Bayer 04 Leverkusen und den VfB Stuttgart die Fußballschuhe schnürte.

Als potentieller Kandidaten kursiert auch der Name Josef Zinnbauer durch die Gerüchteküche. Aktuell ist "Joe" Zinnbauer Cheftrainer des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Verbindungen zum Karlsruher SC sind vorhanden: 1994 bis 1995 spielte er für die Blau-Weißen, unter Rainer Scharinger und Markus Kauczinski war er als Co-Trainer in der Coaching-Zone unterwegs. Dazu coachte er von 2012 bis 2014 die zweite Mannschaft, ehe er dem Ruf von Oliver Kreuzer nach Hamburg folgte.

Josef Zinnbauer zu seiner Zeit beim Karlsruher SC

Zur freien Verfügung stünde aktuell Konrad Fünfstück - der Trainer des 1. FC Kaiserslautern ist am 20. Mai von seinen Aufgaben freigestellt worden. Dort war er seit Januar 2013 als Trainer tätig. Zuvor sammelte er Coaching-Erfahrungen bei Greuther Fürth. Vielleicht war es alte Verbundenheit, die ihn am vergangenen Freitag ins Wildparkstadion zog zur Spielbeobachtung. Auf der Tribüne sitzende arbeitslose Übungsleiter lösen aber immer Spekulationen aus...

Eine weitere mögliche Lösung bietet sich mit Kosta Runjaic an: Der 45-Jährige ist seit dem 22. November von seinem derzeitigen Arbeitgeber 1860 München beurlaubt. Geholt wurde er zu den "Löwen" von Oliver Kreuzer. Die Verbindung zwischen beiden sollte also bestens sein. Zuvor war er beim MSV Duisburg und beim SV Darmstadt tätig. Beide Mannschaften bewahrte er vor dem sportlichen Abstieg.

Kosta Runjaic ist derzeit von 1860 München berurlaubt.

Ein weiterer potentieller Oral-Nachfolger ist Falko Götz: Der 54-Jährige steht aktuell nicht unter Vertrag, trainierte zuletzt den FSV Frankfurt, Saarbrücken, Erzgebirge Aue, Holstein Kiel, Hertha BSC und 1860 München. 2011 sammelte er ein halbes Jahr internationale Erfahrung und war in Vietnam als Trainer tätig. Auch er saß in der Vorwoche beim Heimspiel gegen Fürth auf der Haupttribüne und machte sich ein Bild.

Ohne Traineraufgabe ist derzeit Mirco Slomka. Der 49-Jährige war zuletzt beim Hamburger SV, Hannover 96 und dem FC Schalke 04 tätig. Erst am Mittwochabend erklärte er auf "Sky"-Nachfrage: "Meine enge Freundschaft zu Oliver Kreuzer ist bekannt aus Hamburger Zeiten." Schmunzelnd fügte er an: "Jetzt haben sie erst einmal einen Interimstrainer bis zur Winterpause. Was dann passiert - schauen wir mal."

In Gesprächen kursiert weiterhin Marc-Patrick Meister, doch zum aktuellen U17-Coach des KSC gibt es eine klare Absage von Sportdirektor Oliver Kreuzer: "Man kann nicht irgendwo einen U17-Trainer ausgraben in der Hoffnung, er kann die Situation meistern. Wir brauchen schon einen erfahrenen Trainer, der schon einige Zeit im Profigeschäft gearbeitet hat."

Ebenfalls aus dem Rennen ist Thorsten Fink - der ehemalige KSC-Spieler (1997) erteilt auf Anfrage ein klares Nein: "Ich spiele mit meinem Team in der Europa League. Zudem habe ich noch einen Vertrag. Der KSC ist für mich immer interessant, aber im Moment geht das einfach nicht." Er steht beim österreichischen Bundesligisten FK Austria noch bis zum 30. Juni 2019 unter Vertrag.

Jetzt sind Sie gefragt: Wen hätten Sie gerne als neuen KSC-Trainer? Machen Sie bei unserer Umfrage mit oder kommentieren Sie unter diesem Artikel!