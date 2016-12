vor 3 Stunden Karlsruhe KSC auf Trainersuche: Kommt jetzt Dirk Schuster?

Beim FC Augsburg raus, beim Karlsruher SC rein? Am Mittwoch musste Dirk Schuster seinen Hut beim Erstligisten nehmen - und die Gerüchteküche in Karlsruhe brodelt. Der Ex-KSC-Spieler wohnt noch in Durlach - und Sportdirektor Oliver Kreuzer soll bereits angeklopft haben.