Der Karlsruher SC ist auf Trainersuche. Viele Namen kursieren in der Gerüchteküche, darunter Franco Foda, Josef Zinnbauer, Konrad Fünfstück oder Mirko Slomka. Geht es nach den ka-news-Lesern, so gibt es einen klaren Favoriten für die freie Trainerstelle.

Insgesamt 5.672 Teilnehmer haben an der nicht repräsentativen Umfrage teilgenommen und das Ergebnis ist eindeutig: 44 Prozent wünschen sich Mirko Slomka als neuen KSC-Trainer.

Mit großem Abstand folgt an zweiter Stelle Josef Zinnbauer mit 11,3 Prozent, knapp gefolgt vom aktuellen Interimstrainer Lukas Kwasniok (elf Prozent). "Wir haben mit Trainern aus dem eigenen Stall (Ede, Kaucze) gute Erfahrungen gemacht", meint Kommentator abakaba, "man könnte Kwasniok eine Chance geben und wenn's klappt, ihm einen Mann mit Lizenz zur Seite stellen."

"Kwasniok erst mal machen lassen"

"Tuchel, Nagelsmann, Klopp, Hannes Wolf sind alle ziemlich unbekannt und ohne Erfahrung als Trainer einer Profimannschaft in ihre erste Station als Bundesliga-Trainer gestartet", so Kommentator nochnoname. Sein Fazit: "Den Kwasniok erst mal machen lassen und die beiden Spiele abwarten."

Eher weniger gefragt unter den Umfrageteilnehmern sind Konrad Fünfstück (sieben Prozent), Thorsten Fink (sechs Prozent), Marc-Patrick Meister (fünf Prozent), Kosta Runjaic (fünf Prozent), Franco Foda (vier Prozent) oder Falko Götz (zwei Prozent).

"Einige der genannten Trainer fallen ja schon einmal vom Grundsatz her durch's Sieb und kommen somit gar nicht in Frage", so ka-news-Leser Samoht500, "Kwasniok hat keine Lizenz. Meister und Fünfstück haben praktisch keine Cheftrainererfahrung [...] Götz dürfte auch ausscheiden, weil er mit dem FSV Frankfurt sang- und klanglos abgestiegen ist." Und weiter: "Ich hätte noch einen Vorschlag: Benno Möhlmann. Trainer mit einer Hammerfahrung, der sicherlich noch genügend Feuer in sich hat. Zumindest bis Saisonende verpflichten und dann man weiter schauen."

Favorisiert werden von den ka-news-Kommentatoren weiterhin André Breitenreiter (aktuell vereinslos, zuvor beim FC Schalke 04 als Trainer tätig gewesen) und Jos Luhukay (aktuell ebenfalls ohne Verein, zuvor beim VfB Stuttgart unter Vertrag gewesen). Weitere Namen, die in den Kommentarspalten fallen sind Nobert Meier, Pele Wolitz und Bruno Labadia - augenzwinkernd wünscht man sich Stefan Effenberg oder Thomas Hässler an der Trainingslinie.

Fünf Prozent der Umfrageteilnehmer hatten zu dem Thema keine Meinung.