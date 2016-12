Franco Foda wird nicht neuer Trainer des Karlsruher SC. Nach ka-news-Informationen hat der 50-Jährige dem KSC am Montagnachmittag abgesagt.

Foda signalisierte am Samstagmittag starkes Interesse - der erfolgreiche Cheftrainer des österreichischen Erstligisten Sturm Graz sollte so schnell wie möglich das Trainingszepter bei den Blau-Weißen schwingen. Nach erster Euphorie dann Zurückhaltung: Aus dem Umfeld Fodas in Österreich war zu hören, dass der Wechsel unwahrscheinlicher wird.

Am Montagnachmittag folgte die Absage: Über seinen Berater ließ Franco Foda dem KSC absagen. Vom KSC selbst gibt es wie schon zuvor keine offizielle Stellungnahme - man kommentiere weder Namen, noch gebe man Wasserstandsmeldungen zur Trainersuche ab, heißt es auf entsprechende Nachfrage.

Die genauen Gründe für Fondas sind unklar. Es hakte wohl auch an der Ablöse. Der KSC soll angeblich rund 200.000 Euro für Foda bezahlen müssen, damit er sechs Monate früher aus seinem Vertrag kommt. Nach Dirk Schuster ist Franco Foda die zweite Trainerabsage - als nachfolgender Favorit gilt nun Josef Zinnbauer.

Mehr zum Thema

Neuer KSC-Trainer: Platzt der Deal mit Franco Foda?

Hoffnung geplatzt: Dirk Schuster sagt dem KSC ab!

KSC auf Trainersuche: Wird es einer dieser Kandidaten?

KSC auf Trainersuche: Diesen Kandidaten wollen die ka-news-Leser!