Ein Neuzugang mit Oskar Zawada ist bereits da und durfte beim 3:2-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld bereits Zweitligaluft schnuppern. Zwei weitere Akteure scheinen im Anflug. Noch ist nichts bestätigt, die Gerüchteküche im Umfeld des Karlsruher SC brodelt aber gewaltig.

Auf der einen Seite wäre Fabian Reese. Nach übereinstimmenden Medienberichten kommt Fabian Reese vom FC Schalke 04 in den Wildpark. Der 19-jährige Stürmer soll allerdings nur auf Leihbasis von den "Königsblauen" ins Badische kommen. Auf Schalke kommt Reese in dieser Saison auf sechs Pflichtspiele bei den Profis, zwei Einsätze davon waren sogar in der Europa League. Ein Tor sprang dabei aber nicht heraus.

Bereits perfekt soll zudem die Verpflichtung von Stürmer Nathaniel Amamoo sein. Er ist ebenfalls 19 Jahre alt und soll im Sommer aus der zweiten Mannschaft des SC Freiburg kommen. Amamoo hat nach Angaben seines Beraters einen Dreijahresvertrag in Karlsruhe unterschrieben.

Vom KSC fehlt in beiden Fällen noch eine Bestätigung.