Dribbelkönig Sergej "Kiki" Kirjakow war lange ein Liebling der Fans des Karlsruher SC. Nach etlichen Jahren hat er es nun wieder zu einem Besuch in die Fächerstadt geschafft. Dabei verriet der Ex-Spieler ka-news so einige Details aus seinem jetzigen Leben.

Am vergangenen Wochenende schlenderte der 47 Jahre alte ehemalige russische Nationalspieler, der den KSC 1998 verließ, mit seiner Frau durch die Fächerstadt und zeigte ihr einen ganzen Tag lang seine ehemalige Heimat Karlsruhe: das Schloss, den Ludwigsplatz, die Pyramide.

Kirjakow-Junior bald im Wildpark?

Auch ein Trikot der Badener stand auf der To-Do-Liste Kirjakows. "Ich wollte für Slava, meinen ältesten Sohn, ein Trikot kaufen. Der ist absoluter KSC-Fan." Slava spielt in der Jugend von Zenit St. Petersburg. Der 17-Jährige wurde schon zwei Mal zum besten Mittelfeldspieler seines Jahrganges gewählt. "Er macht zwischendurch verrückte, tolle Dinge", sagt Kiki lächelnd und denkt dabei wohl an seine verrückten Dribbeleinlagen.

Das Trikot für den talentierten Junior muss übrigens unbedingt noch her: "Anfang Juli fahren wir von Berlin aus nach Spanien in den Urlaub. Da machen wir dann einen Stopp im Wildpark, denn er will unbedingt ein Trikot des KSC haben," so "Kiki". Ist es vielleicht sogar möglich, dass das Mittelfeldtalent in den Wildpark wechselt? "Na ja, abwarten."

Bei seinem Spaziergang durch Karlsruhe blieb er nicht unerkannt. Selfies machen und Autogramme schreiben, das musste er immer wieder. Das habe Spaß gemacht, schmunzelt Kirjakow. Mit der Familie lebte er in St. Petersburg. "Aber ich bin oft in Deutschland. Wenn ich will, setze ich mich in den Flieger und nach zwei Stunden bin ich da. Ich habe noch eine Wohnung in Berlin", so der einstige Topstürmer.

Kiki erzielte in 174 Spielen 35 Tore

Für den KSC brachte er es in 185 Einsätzen auf 36 Treffer, bereitete 20 Tore vor. Insgesamt erzielte er von 1992 bis 1999 in der ersten Bundesliga in 174 Spielen 35 Tore. Danach erwarb er in Deutschland den B- und A-Trainerschein, ehe er in Russland die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvierte.

Zunächst trainierte er Russlands U21 Nationalelf, Ende 2016 übernahm er den russischen Erstligisten Arsenal Tula, rettete das Team vor dem Abstieg – um danach zu kündigen: "Ich wollte nicht noch einmal gegen den Abstieg spielen, ich will mehr erreichen. Dazu wollte ich Verstärkungen haben. Das wurde mir nicht zugesagt, also habe ich die Konsequenzen gezogen", erklärt er seine Entscheidung. Prompt meldeten sich einige Clubs bei ihm. Auch aus Deutschland? "Ich bin für alles offen", sagt er und lächelt verschmitzt.

"Ich schlafe manchmal nur drei, vier Stunden"

Über den deutschen Fußball ist er informiert. "So weit es geht, verfolge ich die Bundesliga. Aber ich muss auch zugeben: Wenn man als Trainer in der Verantwortung steht, dann denkt man Tag und Nacht nur an das eigene Team. Dann arbeitet man viel, hat kaum Zeit, sich um anderes zu kümmern."

Viel arbeiten? Das hat er als aktiver Spieler eher selten. Er galt als "schlampiges Genie", war nicht immer auf den Fußball fokussiert. Viele behaupten, dass er sonst locker bei einem europäischen Topclub spielen hätte können. Als Trainer ist Kirjakow anders: "Ich arbeite sehr, sehr viel. Ich habe vor meinem ersten Engagement als Trainer nicht gedacht, dass dieser Job so schwer ist. Der Druck ist groß, ich schlafe manchmal nur drei, vier Stunden, weil ich immer an die Mannschaft denke, daran das Team zu verbessern." Als Spieler sei ihm einiges zugeflogen, jetzt müsse er sich vieles hart erarbeiten.

"Deutschland hat mit jeder Mannschaft eine Siegchance"

Zum Confed-Cup, der im Moment läuft, hat er seine ganz eigenen Ansichten: "Das interessiert in Russland alle. Die Stadien werden gut besucht sein. Alle sind gespannt, wie sich unsere Nationalelf präsentiert." Zuletzt waren die Auftritte der "Sbornaja" nicht berauschend. "Die Spieler sind eigentlich gut, aber es fehlt immer etwas anderes. Eines ist offensichtlich: Wir sind in der Defensive nicht so stark aufgestellt. Im Abwehrzentrum haben einige Stammspieler aufgehört, seither fehlen uns gute Akteure dort."

Dass Deutschland auf einige Stars verzichtet, ist für ihn verständlich: "Natürlich wollten die Fans die besten Spieler sehen. Auch, weil das für uns ist das der letzte Härtetest vor der WM ist. Aber: Man hat aber auch Verständnis dafür, dass einige Stars geschont werden."

Der deutschen Elf traut er dennoch einiges zu: "Deutschland hat mit jeder Mannschaft eine Siegchance. Im Kader stehen Stammspieler aus der Bundesliga. Das ist dann logischerweise eine starke Mannschaft. Auch Portugal sehe ich vorne dabei. Bei unserer Mannschaft - abwarten. Einiges ist möglich, wenn man die Abwehrprobleme in den Griff bekommt."