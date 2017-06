Ein erfahrener Innenverteidiger soll laut Sportdirektor Oliver Kreuzer noch zum Karlsruher SC kommen. Es scheint ziemlich sicher: Diese letzte Lücke im Kader wird schnellstmöglich geschlossen - und das wahrscheinlich durch einen alten Bekannten: Daniel Gordon.

Wie aus Spielerberater-Kreisen zu hören war, soll es am heutigen Montag ein abschließendes Gespräch zwischen dem SV Sandhausen, bei dem der 32-jährige Gordon noch unter Vertrag steht, dem Spieler und Verein geben.

Vor der vergangenen Saison hatte der jamaikanische Nationalspieler den KSC in Richtung Sandhausen verlassen. Jetzt soll er nicht abgeneigt sein, in den Wildpark zurückzukehren. Auch, weil er mit seiner Familie noch immer in Karlsruhe wohnt. Das Manko: Der 194 Zentimeter-Riese hat in Sandhausen noch Vertrag bis 2018, würde wohl Ablöse kosten.

Ob das die chronisch klamme KSC-Kasse noch hergibt? Oder finden die Karlsruher eine kreative Lösung, in der vereinbart wird, dass eine angemessene Zahlung erst nach dem möglichen KSC-Aufstieg fällig wird?