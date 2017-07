Beim Karlsruher SC steht ein Abgang an: Nach ka-news-Informationen ist der Abschied von Dennis Kempe beschlossene Sache. Der Linksverteidiger wechselt zum Zweitligisten Erzgebirge Aue. Der KSC soll angeblich eine Ablöse in Höhe von etwas weniger als 100.000 Euro kassieren.

Der Wechsel deutete sich bereits zu Beginn der Woche an. Den Weg ins Trainingslager in Österreich trat der KSC am Dienstag ohne Kempe an. Sportdirektor Oliver Kreuzer bestätigte vor Ort gegenüber ka-news, dass Kempe, der seit 2011 im Wildpark spielt, ein Angebot von einem Zweitligisten habe. Dabei handelt es sich um dem Zweitligisten Erzgebirge Aue.

Kreuzer betonte am Dienstag, dass man Kempe keine Steine in den Weg legen wolle. Grundvoraussetzung für einen Wechsel: eine Ablöse. Diese soll jetzt bei rund 100.000 Euro liegen. "Es war eine sehr schöne und emotionale Zeit beim KSC, die ich nie vergessen werde", so Kempe, der aber auch bekennt, dass ihn Aue und die 2. Liga gereizt habe. Es könnte nicht der einzige Wechsel bleiben. Auch Boubacar Barry kann den KSC bei einem entsprechenden Angebot verlassen.